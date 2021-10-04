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Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?

İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu sonrasında intenet kesintisinin nedeni merak ediliyor. Kullanıcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor?

İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. An itibariyle sadece Facebook, WhatsApp, Instagram uygulamaları değil tüm internet genelinde sorun yaşanıyor. Birçok web sitesi ve sunucusu çökmüş durumda. İşte, internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?

Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.

SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

İNTERNET NEDEN ÇEKMEZ?

Artık hem kişisel olarak hem de kurumsal yapı altında internet hem ev hem de işyerlerinde bulunmaktadır. Hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması ile beraber, aynı zamanda bazı sebeplerden dolayı internet çekmeme durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün olabiliyor. Buradaki sebeplerden biri sağlayıcı tarafından verilen problem olabilir. Böyle durumlarda mutlaka müşteri hizmetleri üzerinden destek almak gerekmektedir. Tabii bağlantı kısımlarında yaşanabilecek sorunlar ya da modem problemi de ön plana çıkıyor. Ayrıca wifi sinyalinin menzil dışında olması ile beraber, internet çekmemesi ya da yavaşlaması gibi sorunlar ön plana çıkabilmektedir.

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