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Başkan Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etti

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Başkan Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

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