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İSKİ’ye bitmeyen çalışma tepkisi! 4 aydır yapamıyorlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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İSKİ’ye bitmeyen çalışma tepkisi! 4 aydır yapamıyorlar

Son dakika haberine göre… İSKİ’nin 4 ay önce Ataşehir'de başlattığı altyapı çalışması bir türlü tamamlanamadı. Mahalle halkı ise bu duruma isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Halimiz perişan, 3 aydır toz toprak. Şikayet edecek hiç bir mercii yok her yeri arıyoruz hiç bir muhattap bulamadık." ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin çalışması aylardır tamamlanamadı. Vatandaş camını, penceresini açamaz oldu. Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde 4 ay önce başlayan bu çalışma maalesef hala bitmemiş durumda ve mahalle sakinleri bu durumdan oldukça şikayetçi.

Mahalle sakinleri konuyu gerekli yerlere iletti ancak; bir sonuç çıkmadı. Bir rögar kapağı ve yarısı açık durumda ve tehlike saçıyor ve buna şu an için müdahale eden de yok.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Dört defa Büyükşehir'e şikayet ettim hiç bakan yok. Bir gün çalışıp iki gün çalışmıyorlar.

- Bıktık artık camları açamıyoruz, kapıları açamıyoruz. Çoluk çocuk dışarı çıkamıyor.

- Halimiz perişan, 3 aydır toz toprak. Şikayet edecek hiç bir mercii yok her yeri arıyoruz hiç bir muhattap bulamadık.

- Şeker hastasıyım, bu toz toprak içinde kapı pencereleri açamıyorum. Çok zor durumdayız.

- Çamaşır asamıyoruz, yemek yapamıyoruz. Çocuklar bu pisliğin içinde okula gidiyorlar.

- Eski 1978'lerin gününe geldik aynı geldiğimiz zaman da böyleydi. Bura vezir sokak diyorlar ama bura rezil sokak oldu.

Halk perişan oldu! 4 aydır ortada kimse yok HALK PERİŞAN OLDU! 4 AYDIR ORTADA KİMSE YOK
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