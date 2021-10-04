CHP’de partililer birbirine girdi! Talimat CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren’den

"AİLEM VE BEN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Kollik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna bugün dörtyolda partimizin 3600 ek görterge çalışmasında il başkan yardımcısı Kemal Arsevenin talimatı ile Hakan Poyraz bana saldırıp beni ve ailemi ölümle tehtit etmiştir suç duyurusunda bulunuyorum." iddiasında bulundu.