AYM'nin "OHAL" kararı ne anlama geliyor? Skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından adli ve idari kararlar alan kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Bu tepki çeken karar sonrası, FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu. Peki, AYM’nin bu skandal kararı ne anlama geliyor? Bu skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti. Karaman, “Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek.” tespitinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çıkartılan 6755 sayılı olağanüstü hal yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.
CHP, dava konusu kuralın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu her türlü keyfi fiil ve işlemleri meşru hale getirdiğini söyledi ve failleri sorumluluktan kurtardığını iddia etti.
AYM'DEN FETÖ'YE ALAN AÇAN SKANDAL KARAR
Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi zaafa uğratacak bir karar verdi.
AYM, MGK'nın alacağı kararların tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatarak, ilgili kanun maddesini iptal etti.
Böylece, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması, adli ve idari önlemler ile kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu.
NAZİF KARAMAN, A HABER'DE DEŞİFRE ETTİ!
Peki, AYM'nin tepki çeken "OHAL" kararı ne anlama geliyor? A Haber'de hafta sonu pazar günleri ekrana gelen "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman olayın perde arkasını anlattı.
Nazif Karaman şu ifadeleri kullandı;
"15 Temmuz'dan hemen sonra çeşitli KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkmıştı. Bunlar FETÖ ile mücadele bakımından çok önemliydi. Ve orada çeşitli yaptırımlar orya konulmuştu. Bunlar arasından bir tanesi de 15 Temmuz'da mücadele kapsamında görev yapan, burada KHK'ları uygulayan kamu görevlilerine tazminat davalarının açılamamasıydı. Bu davaların devlete açılmasıydı. Şimdi bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.
"KARAR OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"
AYM kararına göre; TBMM'den Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 132 tane CHP milletvekili bu uygulamaya (KHK) dava açtılar. Bu 2016 yılında açılan bir davaydı. AYM geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar ile KHK'nın iptaline karar verdi. Şimdi darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlileri söz konusu… Yasada darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlilerine eylemleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmiyordu. Bu (KHK) kararı AYM'nin son kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.
"AYM'NİN BU KARARI OLDUKÇA İLGİNÇ"
FETÖ mahsupları, tutuklanan kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden kişiler ne yapacaklar bu kamu görevlilerine dava açacaklar. Örneğin; İstanbul İstihbarat Şube Müdürü veya İstanbul Emniyet Müdürüne (dönemin) "sen telsizden talimat verdin" sözde "haksız talimat" diye bir tazminat davası açacak. Tazminat davası açılınca da bu yıllarca devam ediyor. Gidip onun takip edilmesi gerekiyor ve zor bir durum ortaya çıkıyor. AYM'nin bu kararı oldukça ilginç.
CHP AYM'YE NE ZAMAN TAŞIDI?
CHP, 8 Kasım 2016'da söz konusu OHAL yasasının iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulunuyor.
KARAMAN: FETÖ'CÜLER SUİSTİMAL EDECEK
Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?
- Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?
- Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?
- Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?
- Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…
- Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!
- Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?