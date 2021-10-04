AYM'nin "OHAL" kararı ne anlama geliyor? Skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı

Nazif Karaman şu ifadeleri kullandı;

"15 Temmuz'dan hemen sonra çeşitli KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkmıştı. Bunlar FETÖ ile mücadele bakımından çok önemliydi. Ve orada çeşitli yaptırımlar orya konulmuştu. Bunlar arasından bir tanesi de 15 Temmuz'da mücadele kapsamında görev yapan, burada KHK'ları uygulayan kamu görevlilerine tazminat davalarının açılamamasıydı. Bu davaların devlete açılmasıydı. Şimdi bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

"KARAR OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"

AYM kararına göre; TBMM'den Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 132 tane CHP milletvekili bu uygulamaya (KHK) dava açtılar. Bu 2016 yılında açılan bir davaydı. AYM geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar ile KHK'nın iptaline karar verdi. Şimdi darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlileri söz konusu… Yasada darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlilerine eylemleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmiyordu. Bu (KHK) kararı AYM'nin son kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.

"AYM'NİN BU KARARI OLDUKÇA İLGİNÇ"

FETÖ mahsupları, tutuklanan kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden kişiler ne yapacaklar bu kamu görevlilerine dava açacaklar. Örneğin; İstanbul İstihbarat Şube Müdürü veya İstanbul Emniyet Müdürüne (dönemin) "sen telsizden talimat verdin" sözde "haksız talimat" diye bir tazminat davası açacak. Tazminat davası açılınca da bu yıllarca devam ediyor. Gidip onun takip edilmesi gerekiyor ve zor bir durum ortaya çıkıyor. AYM'nin bu kararı oldukça ilginç.

CHP AYM'YE NE ZAMAN TAŞIDI?

CHP, 8 Kasım 2016'da söz konusu OHAL yasasının iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulunuyor.

KARAMAN: FETÖ'CÜLER SUİSTİMAL EDECEK

Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek."