Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçanlar Türk adaletine teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, PKK'daki çözülmelerin büyüdüğünü gözler önüne seren bir açıklama daha yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.