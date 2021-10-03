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Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütündeki çözülmeyi gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Terör örgütü PKK'dan kaçanlar Türk adaletine teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, PKK'daki çözülmelerin büyüdüğünü gözler önüne seren bir açıklama daha yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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