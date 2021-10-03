Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?

Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Grip aşısı yaptırarak soğuk havalarda hasta olmamak için önlem almak isteyen vatandaşlar, eczanelere gelen grip aşısını kolaylıkla yaptırabiliyor. Ancak bazı öncelikli gruplara da grip aşısı ücretsiz hale geldi. Bu kişiler herhangi bir para ödemeden kolaylıkla aşı yaptırabilecek.