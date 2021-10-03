Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?
2021 yılında birçok kişi grip aşısı yaptırarak soğuk algınlığından kurtulmak istiyor. Soğuk havalarda oldukça yaygın olan grip nedeniyle sosyal hayatta ve sağlık alanında birçok sıkıntı yaşanıyor. Grip aşısı da belirli düzeyde koruyuculuk sağlıyor. Bu yıl eczanelere gelen grip aşısı için yeni bir karar alındı. Peki; grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz?
Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Grip aşısı yaptırarak soğuk havalarda hasta olmamak için önlem almak isteyen vatandaşlar, eczanelere gelen grip aşısını kolaylıkla yaptırabiliyor. Ancak bazı öncelikli gruplara da grip aşısı ücretsiz hale geldi. Bu kişiler herhangi bir para ödemeden kolaylıkla aşı yaptırabilecek.
GRİP AŞISI BEDAVA MI OLDU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aşılarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, belirli gruplar içindeki milyonlarca vatandaşın eylül-şubat ayları içindeki grip aşıları ücretsiz olarak karşılanacak.
İşte ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek olan gruplar:
65 yaş üzerindeki kişiler
Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları
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