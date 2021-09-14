Son dakika | PKK tükenme noktasında! Gri listedeki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, gri kategorideki örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı belirlendi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.