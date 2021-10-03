Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a provokasyon tepkisi! Sahada gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiği belirtilerek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapıldı.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini bildirdi.

Kara, "Bu kapsamda; 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır" dedi.