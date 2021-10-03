Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü! "MHP camiasına başsağlığı dilerim"

MHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.