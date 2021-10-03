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Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü! "MHP camiasına başsağlığı dilerim"

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü! MHP camiasına başsağlığı dilerim

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın'a giden yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada vefat edenler için taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

MHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

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