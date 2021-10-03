Son dakika: Başkan Erdoğan: "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" hayırlı olsun

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip…" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Erdoğan, "Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." cümlelerini kullandı.

GRAFİĞE YER VERİLDi

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" ile hedeflenenleri içeren bir de grafik yer aldı.