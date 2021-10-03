Başkan Erdoğan Manisa'daki gençlere telefonla seslendi: Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti. Erdoğan "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum" dedi.
Programları kapsamında Manisa'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.
Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, katılımcıların, kendisiyle görüşme talebini, Başkan Erdoğan'a iletti.
Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Başkan Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, bu çalışmaların bereketli neticelenmesini diledi.
"BUNLARI İHMAL ETMEDEN YOLCULUĞA DEVAM..."
Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
"Z KUŞAĞI REİS'İN YANINDA"
Bakan Çavuşoğlu da Başkan Erdoğan'a, teşkilatların ve gençlerin heyecanına tanık olduğunu dile getirerek, bunun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirtti.
Programa katılan gençler ise, "Z kuşağı burada, Reis'inin yanında" şeklinde tezahüratla Başkan Erdoğan'a karşılık verdi.
Bakan Çavuşoğlu, programda, imzaladığı topları gençlere hediye etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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