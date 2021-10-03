Başkan Erdoğan Manisa’daki gençlere telefonla seslendi: Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam...

Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Başkan Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, bu çalışmaların bereketli neticelenmesini diledi.

"BUNLARI İHMAL ETMEDEN YOLCULUĞA DEVAM..."

Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.