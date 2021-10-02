Müjdat Gezen’den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti hedef aldı: Geldikleri gibi giderler

Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı. Ancak program içeriğinden saptı.

CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.





KÜSTAH SÖZLER: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.