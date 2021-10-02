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Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti hedef aldı: Geldikleri gibi giderler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Müjdat Gezen’den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti hedef aldı: Geldikleri gibi giderler

Son zamanlarda sanatından ziyade iktidara saldırarak gündem olma çabalarıyla bilinen Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın CHP yanlısı Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı. Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.

Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı. Ancak program içeriğinden saptı.

CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.


KÜSTAH SÖZLER: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

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