Kripto para borsasında skandal: Binlerce müşterinin parasını çaldılar!

Dünya, kripto para borsası Coinbase'de yaşanan skandalı konuşuyor.

Şirket, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını duyurdu. Coinbase, olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

MÜŞTERİLERE GÖNDERİLEN BİLDİRİM METNİ PAYLAŞILDI

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Coinbase'in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı.

"GÜVENLİK SÜRECİNDEKİ AÇIKTAN YARARLANDILAR"

Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

GERİ ÖDEMELER İÇİN MÜŞTERİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR

Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi. Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.