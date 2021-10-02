Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon dozu aştı

Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.