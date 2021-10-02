Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon dozu aştı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu.
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.
Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.
Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken, martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.
HAZİRAN AŞILAMADA DÖNÜM NOKTASI OLDU
Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.
Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.
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