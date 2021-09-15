Kronik muhalif medya 28 Şubat tetiğini çekti! Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş’ı tehdit etti

UĞUR DÜNDAR'DAN ALİ ERBAŞ'A AÇIK TEHDİT

Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir programda "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir. Yargıtay'ın binasının açılışı ve yeni yargı döneminin başlangıcında Ali Erbaş, biliyorsunuz o fotoğrafı sayın Cumhurbaşkanı ile verdi. Peki soruyorum ben Madem Ali Erbaş, yargı açısından bu kadar önemli. Acaba o açılışını yaptığı yargı binasında kararları imamlar mı veriyor. Versin bunun cevabını bakalım. O zaman bu nereye savruluştur" dedi.