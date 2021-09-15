15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kronik muhalif medya 28 Şubat tetiğini çekti! Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş'ı tehdit etti

Kronik muhalif medya 28 Şubat tetiğini çekti! Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş'ı tehdit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
ABONE OL
Kronik muhalif medya 28 Şubat tetiğini çekti! Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş’ı tehdit etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binası açılış töreninde dua etmesi üzerine CHP kanadı üzerinden başlatılan linç operasyonlarının kapsamı genişledi. Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar katıldığı bir televizyon programında Erbaş için skandal ifadeler kullandı. Dündar "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir" tehdidinde bulundu. Dua ettiği için kronik muhalefet tarafından başlatılan saldırılar Dündar'ın "yargılanacaklar" tehdidiyle farklı bir boyut kazandı.

Yargıtay binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası, CHP'ye yakın isimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

MUSTAFA KEMAL MECLİS BİNASINI DUALARLA AÇMIŞTI
Mustafa Kemal Atatürk'ün dualar ile açtığı Meclis'i unutup TSK'yı yargıyı, hükümeti hedef alan sözlerle saldıran çukur medyasının başrol oyuncularından biri daha Yargıtay binasındaki açılışa dil uzattı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir televizyon programında Yargıtay binasındaki açılışta Ali Erbaş'ın dua etmesi ile ilgili adeta tehditler savurdu.

UĞUR DÜNDAR'DAN ALİ ERBAŞ'A AÇIK TEHDİT
Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir programda "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir. Yargıtay'ın binasının açılışı ve yeni yargı döneminin başlangıcında Ali Erbaş, biliyorsunuz o fotoğrafı sayın Cumhurbaşkanı ile verdi. Peki soruyorum ben Madem Ali Erbaş, yargı açısından bu kadar önemli. Acaba o açılışını yaptığı yargı binasında kararları imamlar mı veriyor. Versin bunun cevabını bakalım. O zaman bu nereye savruluştur" dedi.

28 ŞUBATÇI ZİYNİYET HORTLADI
Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etmişti.

Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, "Efendim Türk ordusu laikliğin bekçisidir falan filan diye iri iri konuşulur. Ve benim zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordusuna sarılır. Benim ordum geçit vermez diye düşünüyor. Bakıyorsunuz Yargıtay yargının mabedi. Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor dua okuyor. Yargıtay Başkanı tepki vermeden ellerini açıyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.

Uğur Dündar dua eden Ali Erbaş’ı tehdit etti! UĞUR DÜNDAR DUA EDEN ALİ ERBAŞ'I TEHDİT ETTİ!

Köhnemiş zihniyetin 28 Şubat ısrarı sürüyor KÖHNEMİŞ ZİHNİYETİN 28 ŞUBAT ISRARI SÜRÜYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA