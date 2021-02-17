Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu

MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER

Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." ifadelerini kullanmıştı.