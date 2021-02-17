Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ı tehdit eden, hakaretler savuran ve darbe imasında bulunan Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın davası görüldü. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
İHBAR SONRASI SORUŞTURMASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
ÖLÜMLE TEHDİT VE DARBE İMASI
Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.
MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." ifadelerini kullanmıştı.