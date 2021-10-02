FETÖ elebaşı Gülen darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş

Elebaşı Gülen, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 19 ilde açılan 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

Bu dosyaların 15 Temmuz'a ilişkin olanlarında, "örgüt kurucusu" sıfatıyla "anayasal düzeni ihlale teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "askeri casusluk" ve "usulsüz dinleme" gibi çok sayıda eylemle suçlanan elebaşı hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile süreli hapis cezası isteniyor.