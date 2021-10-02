CHP’de özgür irade yok sayılıyor! Tugay Odabaşıoğlu’nun tehditlerine Kılıçdaroğlu sahip çıktı

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Genel Merkez'de bu gelişmeler yaşanırken İzmir Bayraklı'da katıldığı bir programda Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan yaşanan olayı dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, skandal sözlere imza atan Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığını eşi sosyal medyadan duyurdu.Sosyal medya hesabından Odabaşıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunan eşi N. Odabaşıoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" yazdı.

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