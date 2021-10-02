CHP'de özgür irade yok sayılıyor! Tugay Odabaşıoğlu'nun tehditlerine Kılıçdaroğlu sahip çıktı
CHP’den gelen nefret söylemleri son dönemde arttı. Öyle ki artık CHP içindekiler dahi hedef olmaya başladı. Bunun son örneği Denizli'de yaşandı. Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, odalarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı olan CHP'li bazı belediye başkanlarını "Ellerini kollarını kıracağız" diyerek tehdit etti. CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahip çıktığı ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun bizzat telefonla arayarak, Odabaşıoğlu'na desteklerini iletip konuyla yakından ilgilendiğini söylediği ileri sürülürken, bazı partililer bu durumun belediye başkanlarını itibarsızlaştırdığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
RAPOR EDİLDİ
Denizli'de skandal konuşmalara imza atan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tavrı merak konusu olmuştu. Olayın hemen ardından danışma kurulu toplantısında yaşanan tüm gelişmeler CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından CHP Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na rapor edilirken, parti içinde Odabaşıoğlu'nun görüntüleri sızdıran köstebekte aranmaya başlandı.
DERHAL BULUN TALİMATI
CHP Genel Merkezi'nin belediye başkanlarına yapılan tehditten çok parti içinde kalması gereken bir konuşmanın dışarıya kimin tarafından sızdırıldığını gündeme getiridirdiği ortaya çıkarken Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na "parti mahremimiz dışarıya nasıl sızdırıldı?" sorusunu sorduğu ve il başkanlığına o köstebeği derhal bulun talimatı verdiği ileri sürüldü.
TELEFONLA ARAMIŞ
Genel Merkez'de bu gelişmeler yaşanırken İzmir Bayraklı'da katıldığı bir programda Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan yaşanan olayı dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, skandal sözlere imza atan Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığını eşi sosyal medyadan duyurdu.Sosyal medya hesabından Odabaşıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunan eşi N. Odabaşıoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" yazdı.
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