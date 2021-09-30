FETÖ’nün Zaman gazetesinde dinleme tuzağı! Sinsi planları deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman Gazetesi'ni ziyaret eden kişilerin dinlendiği ortaya çıktı. Örgütün gazete binasında adeta dinleme istasyonu kurduğu anlaşıldı. Zaman Gazetesi'ni ziyaret eden üst düzey kişilerin ağırlandığı odada, ses alıcılarının bulunduğu, 2016 yılında bulunan ses alıcılarının 6 senelik olduğu tespit edildi.

ODADA SES ALICILARI ÇIKTI

Aralarında Zaman Gazetesi'nin de olduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, o döneme dair çarpıcı görüşlerini "Grifitin" adlı kitabında anlattı. Sezai Şengönül, kayyum olarak göreve başladıktan sonra kaldığı odada ses kayıt cihazının bulunduğunu açıkladı: "Yaklaşık bir ay sonra arkadaşların da ısrarıyla kendime bir oda bulmuştum. Geniş bir VIP odası idi, oraya yerleştim. Böcek arama tarama işini bu odaya da yaptırdık. İlgili kişiler gene geldiler. Bu arada o yerleştiğim oda içinde hem 'Manuel' hem de 'Dom' denilen bir kamera çeşidi vardı. Öyle ki sinek dahi uçsa vızıltısını duyan cinsten. Bu yeni oda yaklaşık olarak 150-200 metrekare civarında bir genişliğe sahipti."

BU ODADA VIP MİSAFİRLER YEMEK YERDİ

Sezai Şengönül yaşananları, kitabın ilgili bölümlerinde şu sözlerle aktarmayı sürdürdü:



* "Gelen görevliler işte bu odada arama yapmaya başladılar. Cihazın öttüğü yere merdiven kurdular, yukarıya çıkıp tavan kutusunu açtılar. İlk önce bir tane ses alıcı mikrofonu çıktı. Boyu bir silah mermisi büyüklüğündeydi lakin biraz daha ince bir görüntüsü vardı. Kabloları çekmeye devam ettiler. En sonunda ağı komple çekip çıkarttılar. Örümcek ağı gibi düşünün o ağı da. İlk çıkan mikrofon, o ağın bir parçasında idi. Kablolar aşağı inince tam dört tane daha ses alıcı mikrofon çıktı."

* "Akabinde gelen görevliler bir süre mikrofonları inceledi ve bu mikrofonların en az 5-6 yıllık olduğunu, belki daha da eski olabileceklerini bize söylediler. İşin ilginç yanı burada VIP misafirler, siyasiler, kendi üst düzey yönetimi de dâhil, onlara yemek veriyorlarmış geçmişte. Çok önemli misafirleri orada ağırlıyorlarmış."