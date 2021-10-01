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Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

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Giriş Tarihi: 01.10.2021
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Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç’a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirlenen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Aytaç hakkında verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Aytaç'a FETÖ üyeliği suçundan verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

ÖRGÜT TALİMATIYLA SEÇİLDİ
Önder Aytaç'ın, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştay'a seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunduğu ve örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği iddia edilmişti.

Örgütün yargı ayağında üst konseyde yer aldığı ifade edilen Aytaç'ın, yine örgüt talimatıyla daha sonra kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olarak girdiği ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.

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