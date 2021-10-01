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SON DAKİKA: Türkiye'den Yunanistan'a flaş "deniz yetki alanı" yanıtı! "Hukuka aykırı..."

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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SON DAKİKA: Türkiye’den Yunanistan’a flaş deniz yetki alanı yanıtı! Hukuka aykırı...

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Bilgiç, “Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un, ülkesinin Fransa ile yaptığı savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bilgiç, Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle Türkiye'ye kabul ettirebileceğini düşünmesinin boş bir hayal olduğu belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.

Yunanistan'ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır."

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