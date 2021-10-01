Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert tepki: Boş bir hayal

Macron, Yunanistan'ın iki ülke arasında Akdeniz'deki ortak çıkarlarını savunmak için daha derin bir "stratejik ortaklığın" parçası olarak Fransa'dan üç fırkateyn alacağını söyledi.

Miçotakis gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak" dedi.

Fransız medyası Yunanistan ile yapılan anlaşmanın 5 milyar Euro değerinde olduğunu yazdı.