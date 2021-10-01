Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Boş bir hayal
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması’nın deniz yetki alanı ve hava sahasını da kapsadığına ilişkin sözlerine tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. ' denildi.
Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması'nın deniz yetki alanı ve hava sahasını da kapsadığına ilişkin sözlerine Türkiye'den tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
BOŞ BİR HAYAL
Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.
İSTİKRARI TEHDİT EDEN BİR POLİTİKA
Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.
FRANSA VE YUNANİSTAN'DAN YENİ SAVUNMA ANLAŞMASI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ile imzaladıkları yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'ın Fransa'dan üç yeni fırkateyn alacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın 'İki ülkenin egemenliğini ve Avrupa'nın bağımsızlığını güçlendireceğini, Avrupa stratejik özerkliğine yönelik önemli bir adım' olduğunu söyledi.
Macron, Yunanistan'ın iki ülke arasında Akdeniz'deki ortak çıkarlarını savunmak için daha derin bir "stratejik ortaklığın" parçası olarak Fransa'dan üç fırkateyn alacağını söyledi.
Miçotakis gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak" dedi.
Fransız medyası Yunanistan ile yapılan anlaşmanın 5 milyar Euro değerinde olduğunu yazdı.
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