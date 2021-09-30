Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Avrupa'ya Türkiye çağrısı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç krizinin yönetiminde Türkiye'nin oynadığı rolün önemli olduğunu kaydetti. Avrupa'ya çağrıda bulunan Yunan Başbakan Miçotakis, "Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışma konusunda ısrar ediyorum." dedi.
Atina Demokrasi Forumu kapsamındaki forumda konuşan Miçotakis, Atina'nın Paris ile hafta başında imzaladığı savunma iş birliğine yönelik anlaşma, sığınmacı sorunu, salgın ile mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın düzensiz göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini, 2020'deki olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini savunarak, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmadığını kaydetti.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK"
Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa'ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE İLE SİLAHLANMA YARIŞIMIZ YOK"
Yunanistan'ın Fransa'dan satın almaya karar verdiği 3 yeni firkateynin Yunan Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artıracağını iddia eden Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli olmadığını, Atina'nın sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini kaydetti.
FRANSA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.
Anlaşmanın imzalandığı Paris'te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.
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