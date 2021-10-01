HDP’li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar’a 17 yıl 6 ay hapis cezası! Teröriste destek verene af yok

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.