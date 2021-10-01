Hamas’ın Siyasi Büro Şefi ve Filistin’in eski Başbakanı İsmail Heniyye: Türkiye’ye minnettarız

TURKUVAZ MEDYAYA ÖZEL TEŞEKKÜR

Hangi bölge ülkelerinden daha çok nasıl destek görüyorsunuz?

Türkiye bize her anlamda destek veriyor. İslam dünyası içinde İsrail'in işgal politikalarına karşı Filistin'i en güçlü şekilde savunan ülke Türkiye. Bu nedenle Başkan Erdoğan'a ve Türkiye halkına minnettarız. Yeri gelmişken SABAH başta olmak üzere Filistin davasını dünyanın gündemine taşıyan Turkuvaz Medya'ya da özel olarak teşekkür ederim. İran ve Mısır'dan askeri, siyasi ve maddi, Katar'dan ise daha çok insani yardım görüyoruz.

YÜZYILIN ANLAŞMASI VİCDANLARI KANATTI

ABD ve İsrail Yüzyılın Anlaşması'nı hayata geçirebilirler mi?

Bu biraz zor görünüyor. Daha önce de söylemiştim. Amacı Filistin meselesini tasfiye etmek olan bu anlaşmaya herkes karşı çıkmalı. İsrail ile normalleşme İslam Ümmeti'nin vicdanını yansıtmıyor. Vicdanları yaraladı. Filistin emanet, normalleşme ise nedamettir. Bu bağlamda Amerikan yönetiminin Yüzyılın Anlaşması ile sadece Filistin'i değil Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni saldırılarla İslam Ümmeti'ni de hedef aldığını unutmamak lazım.