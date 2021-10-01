E--5’te zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza yerinin 20 metre ilerisinde bir başka kazada 34 LTR 104 plakalı midibüs sürüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından savrularak yan yattı. Öte yandan otoyol üzerinde meydana gelen kazaları gören bir sürücünün durmak için yaptığı ani fren yaptığı otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.