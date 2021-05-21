Hamas lideri İsmail Heniyye'den flaş mesajlar: İsrail'e ağır bir darbe vurduk! Yeni aşamadayız

Heniyye, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesin ardından yaptığı ve televizyonda yayımlanan konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını, bunun her iki taraf üzerindeki etkilerini ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri değerlendirdi.

İsrail'le mücadele sürecinin bu aşamasında stratejik ve çok önemli bir zafer kazanıldığını belirten Heniyye, direniş gruplarının İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden elini çekmesi için ayaklandığını ifade etti.

Heniyye, "Başta Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olmak üzere Kudüs Seriyyeleri ve diğer direniş grupları düşmana ağır ve acı bir darbe vurdu. Bunun İsrail, onun askeri ve siyasi kurumları, toplumu ve hatta bu topraklar üzerindeki geleceği üzerinde derin izleri olacak." dedi.