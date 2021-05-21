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Hamas lideri İsmail Heniyye'den flaş mesajlar: İsrail'e ağır bir darbe vurduk! Yeni aşamadayız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Hamas lideri İsmail Heniyye'den flaş mesajlar: İsrail'e ağır bir darbe vurduk! Yeni aşamadayız

Heniyye, ile arasında 'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesin ardından yaptığı ve televizyonda yayımlanan konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını, bunun her iki taraf üzerindeki etkilerini ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri değerlendirdi.

İsrail'le mücadele sürecinin bu aşamasında stratejik ve çok önemli bir zafer kazanıldığını belirten Heniyye, direniş gruplarının İsrail'in , ve 'nden elini çekmesi için ayaklandığını ifade etti.

Heniyye, "Başta Hamas'ın askeri kanadı olmak üzere ve diğer direniş grupları düşmana ağır ve acı bir darbe vurdu. Bunun İsrail, onun askeri ve siyasi kurumları, toplumu ve hatta bu topraklar üzerindeki geleceği üzerinde derin izleri olacak." dedi.

"FİLİSTİN HALKI VE DİRENİŞ GRUPLARI, GERİ ÇEKİLMEYECEK"

Kudüs'ün İsrail- mücadelesinin özünü teşkil ettiğini ve aynı zamanda Filistinlilerin geleceği ve devletlerinin başkenti olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Filistin halkı ve direniş grupları, geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek. Bu savaşta ve önceki savaşlarda akan bütün kanlar, Kudüs ve Mescid-i Aksa için akan kanlardır. Düşmana 'Ateşle oynama ve elini Mescid-i Aksa'dan çek' dediğimizde ne dediğimizin farkındaydık, düşman da bunu gördü."

Gazze'deki direniş gruplarından övgüyle söz eden Heniyye, "Bu gruplar düşmana (İsrail) unutamayacağı bir ders verdi, işgalcinin temellerini sarsan acı bir darbe vurdu, dengesini kaybettirdi, hesaplarını bozdu." ifadeleri kullandı.

Heniyye, direnişin artık daha güçlü olduğunu, iman ve iradenin yanı sıra yaratıcı bir akla sahip olduğunu vurgulayarak, "Direnişin elinde kozları var, ulusal bir davası var, Filistin'in kurtuluşu ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların özgürlüğüne kavuşturulması davası var." dedi.

"İSRAİL'LE MÜCADELEDE DÖNÜM NOKTASI"

Kazanılan zaferin stratejik bir zafer olduğunu kaydeden Heniyye, "Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu savaş pek çok aşamanın üzerine sünger çekti ve yeni aşamaların kapısını araladı. Bu aşamada pek çok zafer ve başarılar kazanılacak, stratejiler oluşturulacak. Bu nedenle biz bu savaşı, İsrail'le mücadelede, tarihi bir sıçrama ve çok büyük bir dönüm noktası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas lideri, kazanılan zaferin hem Filistin iç siyasetinde, hem İslam dünyası hem de dünyadaki vicdanı hür insanlar ve uluslararası camia düzeyinde etkileri olduğunu aktardı.

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Heniyye, "Direniş, özgürlüğe ve Filistin'e geri dönüşe giden en kısa yoldur. Çünkü bu savaş, müzakere hayalini, planını, yenilmişlik kültürünü, İsrail'le ortak yaşam ve diplomatik ilişki kurma projelerini ortadan kaldırmıştır." diye konuştu.

Bu zaferin ardından kendilerini yeni bir aşamanın beklediğini vurgulayan Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve ülke içindeki kurumlar düzeyinde gerçek bir birlik için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Heniyye ayrıca, gelecek dönemde Filistin'in İslam ve Arap dünyası ve uluslararası camiayla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ FİLİSTİN MESAJI

Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Anlatacağız, susmayacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız, anlamanız lazım. Dünya bunu bekliyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor" dedi.

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