FETÖ’cülerin yeni kaçış yöntemi deşifre oldu: Sea scooter





"SU ALTI SCOOTER İLE YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLAR"

Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde başka bir ilden temin ettikleri 'sea scooter' olarak tabir edilen deniz altında ilerlemelerini sağlayan araçlarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçiş yaptıkları, Yunan unsurları tarafından Türk sularına geri itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan FETÖ-PYD üyesi O.Y. ve E.G. tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.