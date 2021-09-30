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FETÖ'cülerin yeni kaçış yöntemi deşifre oldu: Sea scooter

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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FETÖ’cülerin yeni kaçış yöntemi deşifre oldu: Sea scooter

FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne mensup 3 kişi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden deniz altında ilerlemelerini sağlayan 'sea scooter' ile Yunanistan'ın Sisam adasına geçiş yaparken yakalandı. Türk karasularına geri itilen 3 FETÖ'cü gözaltına alınarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne mensup şahısların yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak için kullandıkları yol ve yöntemlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri TSK personeli iken görevden ihraç edilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi O.Y., E.G. ve F.K. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışması ile şahıslar Güzelçamlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



"SU ALTI SCOOTER İLE YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLAR"
Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde başka bir ilden temin ettikleri 'sea scooter' olarak tabir edilen deniz altında ilerlemelerini sağlayan araçlarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçiş yaptıkları, Yunan unsurları tarafından Türk sularına geri itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan FETÖ-PYD üyesi O.Y. ve E.G. tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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