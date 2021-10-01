01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider Genel Kurul'daki oturumun ardından görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhur İttifakı liderleri Genel Kurul'daki oturumun ardından bir araya geldi.

20 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.

TBMM BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ

İki lidere AK Parti kurmayları ve MHP'li vekillerle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Başkan Erdoğan vekillere hitap etti BAŞKAN ERDOĞAN VEKİLLERE HİTAP ETTİ
CHP ve HDP’den TBMM’de büyük saygısızlık CHP VE HDP'DEN TBMM'DE BÜYÜK SAYGISIZLIK
Başkan Erdoğan’dan tebrik BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA