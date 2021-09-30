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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yayımlandı. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Afganistan planı ve terörle mücadele adımları toplantının ana gündem maddesi oldu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.47'de başladı.

MGK’da Suriye vurgusu! MGK'DA SURİYE VURGUSU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı, 3,5 saat sürdü.

Kritik toplantının ardından toplantıda alınan kararları muhteva eden MGK bildirisi yayımlandı.

TERÖRE GEÇİT YOK!

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

SURİYE MESELESİ

Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS MESAJI

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı, çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir.

TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN POLİTİKASI

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilmiş, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış; uluslararası topluma, insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.

AFRİKA'DAKİ TERÖRE DİKKAT ÇEKİLDİ

Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyası istikrarsızlıkların, Kıta'nın mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri teşkil ettiği belirtilmiş: Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle giderek daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.

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