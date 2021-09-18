Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de ’Kararlılık-2021’ tatbikatı

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, karakol ve MKT gemileri, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları,

b. Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri,

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ile hedef çekme uçağı,

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları iştirak edecektir.

Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın icra edileceği tarihlerde, NATO'nun en kapsamlı Denizaltı Kurtarma Tatbikatı olan Dynamic Monarch Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde millî davet tatbikatımız olan Kurtaran Tatbikatı ile eş zamanlı olarak icra edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.