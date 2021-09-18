Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler...
MSB, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor.
DENİZ KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kararlılık-2021 Tatbikatı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklama:
Kararlılık-2021 Tatbikatı 16-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecektir.
Tatbikatın maksadı; icra edilecek fiilî silah atışları ve temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler ile muharip unsurların harekâta hazırlık seviyelerini en üst seviyede idame etmektir.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkân kabiliyetlerinin de deneneceği tatbikata;
a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, karakol ve MKT gemileri, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları,
b. Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri,
c. Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ile hedef çekme uçağı,
ç. Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları iştirak edecektir.
Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın icra edileceği tarihlerde, NATO'nun en kapsamlı Denizaltı Kurtarma Tatbikatı olan Dynamic Monarch Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde millî davet tatbikatımız olan Kurtaran Tatbikatı ile eş zamanlı olarak icra edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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