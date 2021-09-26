Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama! İdlib konusunda mutabakat sağlanmak üzere
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Erdoğan ile Putin'in siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak üzere olduklarını ifade etti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleştireceği zirve merakla bekleniyor.
ERDOĞAN İLE PUTİN SİYASİ BİR İRADE ORTAYA KOYDU
İki liderin gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Putin'in İdlib bölgesi meselesine yaklaşımına dair açıklamalarda bulundu. Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Erdoğan ile Putin'in siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını söyledi.
"TERÖRİSTLERİN ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR'
Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.
KIRIM AÇIKLAMALARI ZARAR VERMEYECEK
Erdoğan'ın Kırım'a ilişkin açıklamalarına dair konuşan Peskov, bunun Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."
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