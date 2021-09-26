Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama! İdlib konusunda mutabakat sağlanmak üzere

Peskov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."