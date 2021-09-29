ABD’den Pakistan’a karşı Afganistan hamlesi

YAPTIRIM YOLDA

Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Özel Göçmen Vizesi alanların tahliyesinin devamına odaklanan tasarıda, terörle mücadele stratejileri ve Taliban'ın insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırıma çarptırılması gibi konular da yer alıyor.