29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Pakistan'a karşı Afganistan hamlesi

ABD'den Pakistan'a karşı Afganistan hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
ABONE OL
ABD’den Pakistan’a karşı Afganistan hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'a karşı flaş bir adım attı. ABD'li Senatörler, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde Pakistan'ın rolünün soruşturulmasını talep eden yasa tasarısı düzenledi.

ABD'li 22 Cumhuriyetçi senatör tarafından hazırlanan ve "Afganistan Terörle Mücadele, Denetim ve Hesap Verilebilirlik Yasası" isimli tasarıda, Afganistan'daki sürece yönelik birçok yeni düzenleme yer alıyor.

YAPTIRIM YOLDA

Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Özel Göçmen Vizesi alanların tahliyesinin devamına odaklanan tasarıda, terörle mücadele stratejileri ve Taliban'ın insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırıma çarptırılması gibi konular da yer alıyor.

ABD PAROR HAZIRLIYOR

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde finansal, istihbari, lojistik ve tıbbi alanlardaki desteğinin de soruşturulmasının öngörüldüğü tasarıda, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından söz konusu maddelere ilişkin 180 gün içinde bir rapor hazırlanarak, Kongre'ye sunulması talep ediliyor.

Afganistan’dan gelen son görüntüler kan dondurdu AFGANİSTAN'DAN GELEN SON GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
DSÖ uyardı: İnsani felaket yaşanacak! DSÖ UYARDI: İNSANİ FELAKET YAŞANACAK!
ABD Afganistan’da sivilleri vurdu ABD AFGANİSTAN'DA SİVİLLERİ VURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA