Benjamin operasyonunun detayları ortaya çıktı! Bastığı sahte para ölüme götürdü

POLİSE PARA SAYMA MAKİNESİNDEN GEÇEN DOLAR VİDEOSU ATTI

Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin, kendileriyle iletişim kuran Mali Şube ekiplerine WhatsApp üzerinden ürettikleri dövizlerin para sayma makinesinden geçtiğine dair video atarak güven sağlamaya çalıştığı mesajlara yansıdı. Örgüt lideri Azad kod adlı Ensari V. ile müşteri gibi iletişim kuran polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ensari V., WhatsApp ve İnstagram üzerinden kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polis ekiplerine, "Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın." derken bir başka konuşmada ise polis ekiplerinin, "Ankara'da bağlantın yok mu?" sorusuna, "Ankara'da ve Antalya'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az bin dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi" cevabını verdi.