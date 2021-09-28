Yurt sorunu yaşayan öğrencilere devlet şefkati: Valilik ve belediyelerde seferberlik





KAYSERİ: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, kentte yurt sıkıntısının olmadığını ve gereklilik halinde valilik imkânlarının, misafirhanelerinin gençlerin hizmetinde olduğunu dile getirdi. KYK bünyesinde 2 bin yataklı yeni yurt yapılırken, 3 bin yataklı bir yurdun yapımı için çalışmalar sürüyor.





KONYA: Kentte açıkta kalan öğrenci yok. Devletin bütün imkanları öğrenciler için seferber edilmiş durumda. Konya Büyükşehir Belediyesi, KYK başvurusu yapıp yedekte kalan ve kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencileri misafirhanelerde ve otellerde misafir ediyor.