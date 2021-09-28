Son dakika | Yurt provokasyonunda flaş gelişme! Bakan Soylu duyurdu: Hiçbirinin başvurusu yok

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KADIKÖY'DEKİ EYLEME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kadıköy Moda-2 Parkı'nda dün akşam KYK Yurtlarını protesto amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.



İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer aldı.

İÇİŞLERİNDEN 'YURT PROVOKASYONU' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok."

Bakan Yardımcısı Ersoy, paylaşımında ayrıca şu bilgileri paylaştı;

İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 kişinin katıldığı tespit edildi.

EYLEME KATILANLARIN İKAMETLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bu kişilerden, 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi.

8 kişinin herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 kişiden, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.