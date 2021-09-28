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Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede 193 göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede 193 göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede yakalanan 193 düzensiz göçmen Kepez Limanı'nda karaya çıkarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, kent açıklarında yelkenli bir tekne tespit etti.

Ekipler yaptığı incelemede, teknede farklı uyruklara mensup 193 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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