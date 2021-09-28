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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk avında skandal! Yusuf Hakan Özbilgin tatil karşılığı bilgileri vermiş

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki casusluk avında skandal! Yusuf Hakan Özbilgin tatil karşılığı bilgileri vermiş

Son dakika haberine göre: Savunma Sanayii Başkanlığı'nda proje müdürü olan Yusuf Hakan Özbilgin’in, tatil karşılığında Savunma Sanayii’ndeki ihale bilgilerini yabancı şirkete aktardığı kaydedildi.

avunma Sanayii Başkanlığı'ndaki kritik projelerin ihale bilgilerini yabancı firmalara sızdıran ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in, Mustafa Sırrı Akın ve Emre Özlük'ün istekleri doğrultusunda kendilerine bilgi verdiği değerlendirilmesi yapıldı.

UZAK DOĞU'YA GİTMEK İSTİYOR DESEYDİN

Tape kayıt tutanaklarının girdiği dosyada Özbilgin'in, Akın'ın şirketi lehine Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki işlere müdahil olduğundan ve işlerini takip ettiğinden dolayı karşılığında da maddi menfaat temin etmek için 'Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin" şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

MADDİ MENFAAT KONUŞMALARI

Akın'ın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini Emre Özlük'ten talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Özbilgin'in kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

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