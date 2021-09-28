Yerli aşı Turkovac rekora hazırlanıyor!

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İlk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı. Ayrıca aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliği ile ilgili de özel çalışma yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 188 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.