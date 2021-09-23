İBB’nin yeniden tanıttığı İSMEK’in amblemi çalıntı çıktı

İSMEK'in, gerçek bir enstitüye dönüşmesinin, kendini yenileyip güncellemesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi: "Dijital değişim ve dönüşümün hayatımızı yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da pek çok alanda olduğu gibi, eğitim ve iş hayatında da değişim ihtiyacı doğuruyor. Yaşamakta olduğumuz Kovid-19 salgını da dijitalleşmeyi hızlandırıp yaygınlaştırırken, hayat düzenimizde ve mesleklerin niteliklerinde önemli değişimlere yol açtı. Yeni meslekler ortaya çıktı. Mevcut meslekler değişim geçirmeye başladı. Bazı meslek kollarında, salgın öncesinden çok daha yoğun bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı. Elbette İBB olarak bütün bu değişim ve dönüşümlere kayıtsız kalamazdık."

40 ALANDAN 22 ALANA DÜŞTÜ



Önceki dönem 40 alanda 752 branşta, 242 merkezde, 3 bin 109 eğitimciyle 3 milyon 250 bin mezun veren İSMEK'i 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktaran İmamoğlu kategorileri ise 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak sıraladı. İSMEK'lerde ise 22 alanda eğitim programını bu yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. İBB Başkanı İmamoğlu tarafından 25 yıl sonra yeniden tanıtımı yapılan İSMEK'in yeni ambleminin ise Yeditepe Yayınevi adlı kuruluşa ait olduğu görüldü