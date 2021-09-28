Başkan Erdoğan sahaya indi! İşte basketbol maçının skoru
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" dedi.
Gençlik yıllarında yeşil sahaya inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kez de basket formasını giydi.
Başkan Erdoğan, bu sabah Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk ile beraber basketbol oynadı.
Ahmet Çotuk, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası diyerek Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Gönderiyi alıntılayan Bakan Varank, "Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek skorun 50-24 olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.
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