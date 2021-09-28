28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan sahaya indi! İşte basketbol maçının skoru

Başkan Erdoğan sahaya indi! İşte basketbol maçının skoru

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan sahaya indi! İşte basketbol maçının skoru

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" dedi.

Gençlik yıllarında yeşil sahaya inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kez de basket formasını giydi.

Başkan Erdoğan, bu sabah Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk ile beraber basketbol oynadı.

Ahmet Çotuk, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası diyerek Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Gönderiyi alıntılayan Bakan Varank, "Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek skorun 50-24 olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan kare BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜREK ISITAN KARE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA