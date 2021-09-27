Son dakika: FETÖ’de itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

BİN 413 İSİM

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 27 kişi bin 413 ismi deşifre etti.