27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'de itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Son dakika: FETÖ'de itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
ABONE OL
Son dakika: FETÖ’de itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Son dakika haberi | Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 27'si itirafçı oldu. İtirafçı olan 27 kişi 220’si daha önce işlem yapılmamış olan toplam bin 413 kişiyi deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

BİN 413 İSİM

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 27 kişi bin 413 ismi deşifre etti.

Bunlardan 220'si hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı öğrenilirken, aralarında aktif kamu görevlilerinin olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

(Dilhan DUMANOĞLU/ SABAH)

FETÖ’nün ’büyük bölge talebe mesulü’ yakalandı FETÖ'NÜN 'BÜYÜK BÖLGE TALEBE MESULÜ' YAKALANDI
CHP’li Engin Özkoç’un ABD’de FETÖ gecesine katıldığı yeni görüntüsü ortaya çıktı! CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN ABD'DE FETÖ GECESİNE KATILDIĞI YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Erdoğan Sancar’ın elini indirdi yalanı "ERDOĞAN SANCAR'IN ELİNİ İNDİRDİ" YALANI
Erdoğan Sancar’ın elini indirdi yalanı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA