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Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada yeni detaylar | İfadeler ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk’ün karıştığı kavgada yeni detaylar | İfadeler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Sancaktepe’de Halil İbrahim Scholten isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından tutuklanan şüpheli A.M.’nin ve bir görgü tanığının ifadeleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Tanık, olay anında yaşananları anlatırken tutuklanan şüpheli A.M. ise olay günü orada olmadığını iddia etti.

Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ 'ORADA DEĞİLDİM' DEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşılırken şüpheli A.M.'nin 20 Eylül günü teslim olup 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Şüpheli adamın Hakimlikteki sorgusunda Sezer Öztürk'ün özel şoförlüğünü yaptığını, olaydaki aracı 15 gün önce eski futbolcunun evine bıraktığını, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Yürütülen soruşturmada tanık olarak dinlenen V.Ö.'nün ise ifadesinde 'Halil İbrahim Scholten benim yeğenimdir. Olay günü piknik yapmak için oradaydık. Biz birilerine yol tarif ederken Alman plakalı bir araç durdu ve şoförü 'Yol verir misiniz' dedi. Halil İbrahim de dik kafalılık yaparak 5 dakikaya yolu açacağını söyledi. 5 dakikadan fazla bekleyen araç yeniden yanımıza gelince Halil İbrahim tartışma çıkardı ve yumruk attı. Kavga büyüyünce Alman plakalı aracın arkasındaki siyah araçtan biri silah çıkartarak havaya sıktı. Millet kaçışınca silahlı adam, Halil İbrahime doğru ateş etti. Sonra olay duruldu ve herkes arabalara binip gitti' dediği öğrenildi.

Halil İbrahim Scholten

ESKİ FUTBOLCU ARANIYOR

Yürütülen soruşturmada şüpheli A.M.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasının ardından firari eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında yakalama kadarı çıkartıldı. Diğer şüpheli Ö.G. hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına yönelik talep oluşturulacağı bildirildi.

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