Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk’ün karıştığı kavgada yeni detaylar | İfadeler ortaya çıktı

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Yürütülen soruşturmada tanık olarak dinlenen V.Ö.'nün ise ifadesinde 'Halil İbrahim Scholten benim yeğenimdir. Olay günü piknik yapmak için oradaydık. Biz birilerine yol tarif ederken Alman plakalı bir araç durdu ve şoförü 'Yol verir misiniz' dedi. Halil İbrahim de dik kafalılık yaparak 5 dakikaya yolu açacağını söyledi. 5 dakikadan fazla bekleyen araç yeniden yanımıza gelince Halil İbrahim tartışma çıkardı ve yumruk attı. Kavga büyüyünce Alman plakalı aracın arkasındaki siyah araçtan biri silah çıkartarak havaya sıktı. Millet kaçışınca silahlı adam, Halil İbrahime doğru ateş etti. Sonra olay duruldu ve herkes arabalara binip gitti' dediği öğrenildi.