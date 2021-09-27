SAS Holding mağdurlarından şok iddialar: Asıl amaçları 3 milyardı

'ASIL AMAÇLARI 3 MİLYAR LİRAYDI'

Dilekçede söz konusu 58 milyon 600 bin liranın mağdur yatırımcılara dağıtıldığı ve şüphelilerin 3 milyar liralık bir mevlayı kendi hakimiyet alanlarına almak için böyle bir eylem yaptıkları iddia edildi. Aynı zamanda asıl mağduriyetin 3 milyar lirayı gerçek sahiplerine teslim edilmesiyle girebileceği söylendi.

ŞİRKETİN MÜHÜRLENMESİNİ İSTEDİLER

Şirketin mühürlenerek giriş çıkışlarının engellenmesi ve gözden kaçırılan her bir evrakın incelenmesiyle olayın açığa çıkacağının vurgulandığı dilekçede şüphelilerin kendilerine maddi menfaat sağlamak amacıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri bildirildi.