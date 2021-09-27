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SAS Holding mağdurlarından şok iddialar: Asıl amaçları 3 milyardı

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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SAS Holding mağdurlarından şok iddialar: Asıl amaçları 3 milyardı

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz Haziran ayında önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak gasp edilmesi ve Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren çok sayıda 'SAS Holding mağduru' adliye önünde toplanarak suç duyurusunda bulundu. Dilekçede holdingin saadet zinciri sistemiyle çalışmadığı, 14 şirket yöneticisinin hayatını kaybeden Koçan ve Aydın'ın ölümünden 3 milyar lira civarında bir paraya sahip olduğu belirtildi. Dilekçede cinayet ve intihar olaylarının şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planın bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edildi.

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 tarihinde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Koçan'ın eski eşi olan şirket yöneticisi Süleyman Aydın ise iddiaya göre intihar ederek hayatını kaybetmişti.

ONLARCA MAĞDUR ADLİYE ÖNÜNDE
Söz konusu şirkete yatırım yapan ve paralarını geri alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Onlarca mağdur vatandaş, İstanbul Anadolu Adliyesi haklarını aramak ve paralarını geri almak amacıyla İstanbul Anadolu Adliyesi önünde toplandı.

SAADET ZİNCİRİ İDDİASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Sibel Koçan'ın ölümünün ardından SAS Holding'in saadet zinciri sistemiyle çalışan bir şirket olduğu, insanları dolandırmak maksadıyla hareket ettiği ve binlerce kişiyi dolandırıldığı iddia edildi.

'SUÇ ÖRGÜTÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Şoke eden detaylara yer verilen dilekçede, şüphelilerin örgüt kurma suçunu işleyerek eylem birliği içerisinde hareket ettikleri söylendi. Sibel koçanın gaspçılar tarafından öldürülmesi olayına da yer verilen dilekçede, Koçan'ın hastaneye dahil götürülmediği, kanlar içinde yerde yattığı sırada kardeşi Sema Koçan'ın kendisine hiçbir soru yöneltilmemesine rağmen polislere 'Benim bu şirketle hiçbir ilişiğim yok, ben bu şirkette çalışmıyorum' dediği anlatıldı.

'ESKİ EŞİN ÖLMESİ HAYATIN AKIŞINA AYKIRI'
Aynı zamanda Sibel Koçan'ın hastaneye götürüldüğü esnada kardeşi Sema Koçan'ın diğer 2 şüpheliye 'Çabuk evin anahtarlarını getirin' dediği ve böylece kendisi için maddi menfaat elde etmeyi planladığı belirtildi. Aynı gün Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın da ölü bulunmasının hayatın olağan akışına uymadığı aktarıldı.

KAMERALARIN ÇALIŞMAMASI ŞÜPHE UYANDIRICI
Düzenli olarak çalışan şirket kameralarının olay günü çalışmadığının oldukça şüpheli bir durum olduğunun vurgulandığı dilekçede Sema Koçan'ın kameraların tamir edilmesi amacıyla gelen görevlilerle tartışma çıkardığı, kameraların tamir edilmesini istemeyerek görevlileri şirketten kovduğu da anlatıldı.

EV EŞYALARI ARASINDA 58 MİLYON LİRA
Dilekçede olaydan 4 gün sonra Sema Koçan'ın SAS Holding'in avukatlığını yapan Bekir Aydın'la şirkete gittiğine ve şirketten çok sayıda valiz ve evrak çıkarttıklarına da yer verildi. Sema Koçan'ın dairesinde 58 milyon 600 bin tutarında paranın ele geçirildiğinin anlatıldığı dilekçede Sema Koçan'ın parayı taşınıyormuşçasına çekyat, buzdolabı gibi eşyaların içine konulması talimatı verdiği ve şüphelilerin parayı nasıl çıkaracakları konusunda birbirirlerini yönlendirdiği aktarıldı.

'ASIL AMAÇLARI 3 MİLYAR LİRAYDI'
Dilekçede söz konusu 58 milyon 600 bin liranın mağdur yatırımcılara dağıtıldığı ve şüphelilerin 3 milyar liralık bir mevlayı kendi hakimiyet alanlarına almak için böyle bir eylem yaptıkları iddia edildi. Aynı zamanda asıl mağduriyetin 3 milyar lirayı gerçek sahiplerine teslim edilmesiyle girebileceği söylendi.

ŞİRKETİN MÜHÜRLENMESİNİ İSTEDİLER
Şirketin mühürlenerek giriş çıkışlarının engellenmesi ve gözden kaçırılan her bir evrakın incelenmesiyle olayın açığa çıkacağının vurgulandığı dilekçede şüphelilerin kendilerine maddi menfaat sağlamak amacıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri bildirildi.

'SASLIYIZ, HAKLIYIZ, ALACAKLIYIZ'
Onlarca mağdur, suç duyursunda bulunmalarının ardından adliye önünde 'Saslıyız, haklıyız, alacaklıyız' diye bağırarak sloganlar attı.

Mağdur Filiz Sönmez ise 'Biz holdingin yüzde 20'sini oluşturan mağdur yatırımcılar olarak hayatımız boyunca emek vererek çalışıp biriktirdiğimiz paralarımızı geri almak istiyoruz' dedi.


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