SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı

İÇİ PARA DOLU VALİZLER

İddiya göre Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan'ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve "takım lideri" olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: