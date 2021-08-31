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SAS Holding'in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu saadet zinciri yöntemiyle 13 bin 105 kişiden topladıkları parayla büyük bir skandala imza atan SAS Holding'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın'ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın'ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hala kayıp.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:55
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SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı
SAS Holding ilk kez Kasım 2019’da gündeme gelmişti. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kâr payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi.
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SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı

Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.

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SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı
Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürüldü.
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SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı
Hürriyet'in haberine göre; Koçan’ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.
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SAS Holding’in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı

İÇİ PARA DOLU VALİZLER
İddiya göre Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan'ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve "takım lideri" olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: