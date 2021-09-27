İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

Avrupa Yakası'nda D100 Kara Yolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinden başlayan trafik, Küçükçekmece-Çobançeşme arası açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor. Ters istikamette de İncirli-Yenibosna arası durma noktasına geldi.