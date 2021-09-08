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İstanbul'da trafik çilesi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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İstanbul’da trafik çilesi! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı

İstanbulluların trafik çilesi sabahın erken saatlerinde başladı. İş ve okul için yola çıkanlar İstanbul trafiğinde zor saatler geçiriyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul trafiği drone kamerasında İSTANBUL TRAFİĞİ DRONE KAMERASINDA

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