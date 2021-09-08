İstanbul’da trafik çilesi! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı

İstanbul'da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.