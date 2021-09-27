Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?

Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin edebiliyorlardı. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde değişikliğe gidilerek Google olarak adlandırıldı. Bu ismin seçilmesinin nedeni, insanlara büyük bir bilgi kaynağı sunuyor olmalarıydı. Googol, on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı. Bugün kullanılan alan adı 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu.

Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. 4 Eylül'de kurulan Google arama motoru, 27 Eylül 2005 tarihinde rekor bir indeks sayısına ulaştı. Bu nedenle her 27 Eylül Google'ın doğum günü olarak kutlanıyor.