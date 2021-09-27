Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?
Google kullanıcıları bugün bir sürprizle karşılaştı. İnternet kullanıcılarının ekranlarında Google’ın 23. yaş günü doodle’ı belirdi. Bu nedenle Google ne zaman kuruldu, Google kurucusu kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Google’ın kuruluş süreci Stanford Üniversitesi ile başlamıştı. İşte, Google’ın kuruluşu hakkında merak edilen bilgiler!
Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir? Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google bugün sürpriz bir şekilde doğum günü doodle'ı paylaştı. Bu ekranı gören kullanıcılar, Google'ın kuruluş süreci hakkında araştırma yapmaya başladı. İlk olarak BackRub adı verilen arama motoru daha sonra Google adını almış ve temelleri atılmıştı.
GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?
Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.
Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu. Bu yeni teknolojiye PageRank adı veridi. Küçük bir arama motoru olan ve Robin Li tarafından IDD Bilişim Hizmetleri adına geliştirilen "RankDex", zaten 1996'dan beri site puanlaması ve sayfa sıralaması için benzer bir strateji kullanmaktaydı. RankDex, patentliydi ve Li'nin Çin'de kurulmuş olduğu Baidu adını taşıyan arama motoru bu sistemle çalışıyordu.
Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin edebiliyorlardı. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde değişikliğe gidilerek Google olarak adlandırıldı. Bu ismin seçilmesinin nedeni, insanlara büyük bir bilgi kaynağı sunuyor olmalarıydı. Googol, on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı. Bugün kullanılan alan adı 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu.
Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. 4 Eylül'de kurulan Google arama motoru, 27 Eylül 2005 tarihinde rekor bir indeks sayısına ulaştı. Bu nedenle her 27 Eylül Google'ın doğum günü olarak kutlanıyor.
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