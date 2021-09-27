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Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?

Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’den boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusuydu. 26 Eylül tarihinde yapılan federal seçimlerde yarışan şansölye adaylarının yüzde kaç oy aldığı sorgulanıyor. 47 parti ve 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimden ilk sonuçlar gelmişti.

Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu? Almanya'da yaşanan seçim atmosferinin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni (Bundestag) belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. İlk sonuçlara göre Sosyal Demokratların seçimi önde tamamlandığı belirtildi. Peki; Almanya seçimleri kim kazandı?

ALMANYA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Ülkede oy verme işlemi tamamlanırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre; Sosyal Demokrat Parti (SPD), en yakın takipçisi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı açmaya başladı.

Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı ise yüzde 15 düzeyinde. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

Euronews'in haberine göre; seçim yetkilileri pazartesi gününün erken saatlarinde 299 seçim bölgesinden gelen sonuçlara göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25,9'unu, Hristiyan Demokratlar Birliği yüzde 24,1'ini aldı. Böylece Almanya tarihinde ilk defa birinci gelen parti yüzde 31'den daha düşük oy almış oldu.

Sosyal Demokratların adayı ve halihazırdaki koalisyonda maliye bakanı olan Olaf Scholz se seçmenin kendisini "yeni şansölye olarak görmek istediğini" söyledi.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet tarafından gelen ilk açıklamada, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

İlk sonuçlara göre Annalena Baerbock'un şansölye adayı olarak yarıştığı Yeşiller Partisi'nin oy oranı yüzde 14,8 oldu. Yeşiller'in bir önceki seçimlere göre oy oranını önemli ölçüde artırdığı görüldü. Özgür Demokratlar'ın oyu yüzde 11,5 düzeyinde oldu.

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