Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?

Euronews'in haberine göre; seçim yetkilileri pazartesi gününün erken saatlarinde 299 seçim bölgesinden gelen sonuçlara göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25,9'unu, Hristiyan Demokratlar Birliği yüzde 24,1'ini aldı. Böylece Almanya tarihinde ilk defa birinci gelen parti yüzde 31'den daha düşük oy almış oldu.

Sosyal Demokratların adayı ve halihazırdaki koalisyonda maliye bakanı olan Olaf Scholz se seçmenin kendisini "yeni şansölye olarak görmek istediğini" söyledi.