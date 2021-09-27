Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’den boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusuydu. 26 Eylül tarihinde yapılan federal seçimlerde yarışan şansölye adaylarının yüzde kaç oy aldığı sorgulanıyor. 47 parti ve 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimden ilk sonuçlar gelmişti.
Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu? Almanya'da yaşanan seçim atmosferinin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni (Bundestag) belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. İlk sonuçlara göre Sosyal Demokratların seçimi önde tamamlandığı belirtildi. Peki; Almanya seçimleri kim kazandı?
ALMANYA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Ülkede oy verme işlemi tamamlanırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre; Sosyal Demokrat Parti (SPD), en yakın takipçisi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı açmaya başladı.
Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı ise yüzde 15 düzeyinde. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.
Euronews'in haberine göre; seçim yetkilileri pazartesi gününün erken saatlarinde 299 seçim bölgesinden gelen sonuçlara göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25,9'unu, Hristiyan Demokratlar Birliği yüzde 24,1'ini aldı. Böylece Almanya tarihinde ilk defa birinci gelen parti yüzde 31'den daha düşük oy almış oldu.
Sosyal Demokratların adayı ve halihazırdaki koalisyonda maliye bakanı olan Olaf Scholz se seçmenin kendisini "yeni şansölye olarak görmek istediğini" söyledi.
Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet tarafından gelen ilk açıklamada, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadeleri kullanıldı.
İlk sonuçlara göre Annalena Baerbock'un şansölye adayı olarak yarıştığı Yeşiller Partisi'nin oy oranı yüzde 14,8 oldu. Yeşiller'in bir önceki seçimlere göre oy oranını önemli ölçüde artırdığı görüldü. Özgür Demokratlar'ın oyu yüzde 11,5 düzeyinde oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- meb.gov.tr: 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır? 15 bin öğretmen atama başvuru ve tercih ekranı!
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...